In der zweiten Corona-Welle sind in der Pfalz viele Menschen in Altenheimen an oder mit Covid-19-Infektionen verstorben. Nach einer Umfrage des SWR in den Gesundheitsämtern und Altenheimen starben allein in Speyer mindestens 35 Senioren, in Ludwigshafen sieben. Im Kreis Bad Dürkheim 14 und im Kreis Südliche Weinstraße fünf. Nach Angaben des Landes-Gesundheitsministeriums kommen etwa ein Viertel der Toten im Zusammenhang mit Corona aus Altenheimen, Obdachlosenunterkünften oder Justizvollzugsanstalten.