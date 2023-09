Die Polizei erhält momentan viele Hinweise über Kinderansprecher. Jeder Hinweis wird ernstgenommen, nach der Entführung in Edenkoben will man aber auch keine Ängste schüren.

In Meckenheim im Kreis Bad Dürkheim soll ein Mann einem Kind Süßigkeiten angeboten haben, damit es mit ihm mitgeht. Wie sich später herausgestellt hat, war es nur der Vater einer Freundin des Kindes - und die Situation eine harmlose. Ähnliche Meldungen kamen dem Polizeipräsidium Rheinpfalz zufolge aus Lustadt und Schwegenheim, beide im Kreis Germersheim.

Landau: Älterer Mann spricht Kinder offenbar aus Auto heraus an

In Landau-Mörzheim soll am Dienstag ein älterer Mann aus einem Auto heraus zwei Kinder angesprochen haben. Ob er böse Absichten hatte, oder vielleicht nur nach dem Weg fragen wollte, ist unklar. Bislang gibt es aber keinen Hinweis, dass die Situation in irgendeiner Weise gefährlich war, so Polizeisprecher Thorsten Mischler: "Das war mitten am Tag an einem Spielplatz, auf dem auch einige Erwachsene waren. Die Kinder sind dann einfach zu ihrer Mutter gegangen, und der Mann ist, soweit wir wissen, ganz normal weitergefahren."

Um die Gemüter zu beruhigen, wendet sich die Polizei nun öffentlich direkt an den unbekannten Autofahrer, und bittet ihn um Rückmeldung: "Wir wollen nur den Sachverhalt klären. Wir ermitteln nicht wegen einer Straftat gegen Sie."

Polizist wurde selbst für Kinderansprecher gehalten

Mischler geht davon aus, dass die Leute aktuell wegen des Missbrauchsfalls in Edenkoben besonders aufmerksam sind. Er weist aber auch daraufhin, dass in der Regel bei den Ermittlungen keine strafbare Handlung festgestellt werden kann. Wie leicht eine Situation missinterpretiert werden kann, weiß er aus eigener Erfahrung: Als er seinen Sohn mal in der Stadt aus dem Auto gefragt hat, ob der denn einen Haustürschlüssel habe, weil er selbst jetzt zum Einkaufen fahren würde, hat eine Zeugin ihn anschließend gemeldet. Einen Fall wie in Edenkoben habe er in den über 20 Jahren, die er nun Sprecher der Polizei in Ludwigshafen ist, nie erlebt.

Thorsten Mischler, Leiter der Pressestelle am Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen Pressestelle Polzeipräsidium Rheinpfalz

"Wir sind dankbar und gehen jedem Hinweis nach. Dass wirklich eine Straftat vorliegt, ist extrem selten."

Was Eltern tun können - und was sie lassen sollten

Die Polizei bittet Eltern, ihre Kinder weiterhin zu ermutigen, nicht zu Fremden ins Auto zu steigen, und zuhause unbedingt zu erzählen, wenn sie angesprochen worden sind. Was die Eltern aber nicht tun sollten ist: Gerüchte und Spekulationen zu verbreiten, insbesondere in den sozialen Netzwerken. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention.