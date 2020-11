Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Altenheimen steigt weiter an. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Sozialministeriums sind bisher 34 Einrichtungen in der Vorder- und Südpfalz betroffen. Dort seien 315 Bewohner und 157 Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert. Auch im Landkreis Südliche Weinstraße gebe es erste Corona-Fälle in einem Altenheim. Wie eine Sprecherin des Landkreises mitteilte, haben sich in der Pro Seniore Residenz in Bad Bergzabern 25 Bewohner und zehn Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert. Weitere Testergebnisse würden dort noch ausstehen. Auch im Altera Senioren-Domizil in Frankenthal sowie in Altenheimen in Speyer und Dirmstein haben sich nachweislich Bewohner und Mitarbeiter mit Covid-19 infiziert. Nach Angaben des Geschäftsführers des Salier-Stifts in Speyer arbeiten die Pflegerinnen bereits an der Grenze der Belastbarkeit. Außer dem Salier-Stift sei noch ein weiteres Altenheim in Speyer betroffen.