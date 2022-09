Tausende Ehrenamtler sind am Samstag beim Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar im Einsatz, auch in der Vorder- und Südpfalz.

Zwischen Wörth und Frankenthal gibt es zahlreiche Projekte, bei denen die Freiwilligen am Samstag mit anpacken. In Wörth soll eine Grünfläche aufgewertet werden. In Annweiler wollen die Helfer einen alten Bolzplatz zu einem Mehrgenerationentreff umgestalten. In Ludwigshafen soll an einer Schule ein Lernort mitten im Grünen entstehen. In Frankenthal treffen sich Freiwillige, um Stolpersteine zu reinigen.

Motto: "Wir schaffen was"

Nach Angaben der Veranstalter sind in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar 290 Projekte in mehr als 60 Orten geplant. Den Freiwilligentag gibt es seit 2008 - unter dem Motto "Wir schaffen was" wird er seitdem alle zwei Jahre im September durchgeführt.