Im vergangenen Jahr wurden nach SWR-Recherchen in der Vorder- und Südpfalz vermehrt Geldautomaten gesprengt. Die Zahl der Sprengungen in ganz Rheinland-Pfalz liegt 2020 auf einem Rekordhoch.

35 Automaten wurden landesweit gesprengt, 13 mehr als 2019. Das bestätigte das Landeskriminalamt dem SWR.

Wo waren die Sprengungen der Geldautomaten?

Fünfmal war die Südpfalz betroffen: Tatorte waren Bank-Filialen in Schweigen-Rechtenbach, Jockgrim, Herxheim, Rohrbach und Bornheim. Vier Automaten wurden im Rhein-Pfalz-Kreis gesprengt. Die Ziele der Täter waren in Limburgerhof, Fußgönheim und zweimal in Dannstadt-Schauernheim.

Drei mutmaßliche Täter vor Gericht

Begonnen hatte die Serie mit Sprengungen von Geldautomaten im Jahr 2013. Ab Freitag stehen in Trier drei mutmaßliche Täter vor Gericht. Ihnen werden Taten in Orten an der Mosel und der Ahr sowie in der Eifel vorgeworfen.