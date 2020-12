Neuer Schicksalsschlag für die Bewohner des Pro-Seniore-Pflegeheims Obrigheim (Kreis Bad Dürkheim). Mitte Oktober mussten sie nach einem Brand umziehen. Jetzt wurden knapp 60 Corona-Infektionen festgestellt.

In dem Ausweichquartier, einem Pro-Seniore-Pflegeheim in Lauterecken (Kreis Kusel), wurde nach einer Reihentestung in insgesamt 70 Fällen das Corona-Virus nachgewiesen. Die meisten Infektionen entfielen auf Senioren und Mitarbeiter, die ursprünglich in Obrigheim waren. Nach Angaben der Heimleitung seien aktuell 47 Bewohner und 12 Mitarbeiter aus Obrigheim infiziert.

Ursache noch unklar

Ein Sprecher des Heimbetreibers Pro Seniore teilte mit, dass die Infizierten bisher nur leichte Symptome gezeigt hätten. Wie das Virus in das Pflegeheim gelangt ist, ist nach Angaben des Sprechers noch unklar.

Brand nach technischem Defekt

Die Ursache des Brandes im Seniorenheim in Obrigheim bei Grünstadt am 11. Oktober war nach Angaben des Heimes ein technischer Defekt. Der Heizungsraum war durch das Feuer komplett zerstört worden. Zudem ist die elektrische Versorgung beeinträchtigt und muss repariert werden. Das Heim rechnet damit, dass die Reparaturarbeiten einige Monate dauern werden. Außer in Lauterecken wurden Bewohner aus Obrigheim auch in einer Pro-Seniore-Einrichtung in Flörsheim-Dalsheim (Kreis Alzey-Worms) untergebracht.