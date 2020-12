In der Pfalz gibt es viele Seniorenheime mit Corona-Infizierten. Die meisten davon liegen aktuell im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Rhein-Pfalz-Kreis.

Eine Sprecherin des Rhein-Pfalz-Kreises bestätigte, dass es in acht Seniorenheim entweder im Kreis oder in den Städten Ludwigshafen, Frankenthal oder Speyer mehrere Corona-Infektionen gibt und die Situation in diesen Heimen angeapannt ist. Der Kreis und die drei Städte gehören alle zum Zuständigkeitsbereich des selben Gesundheitsamtes.

Viele Infektionen in Speyerer Seniorenheimen

Im Seniorenhaus der AWO in Speyer wurde zuletzt die Hälfte der Bewohner und Bewohnerinnen positiv auf Corona getestet. Zunächst waren nur einzelne Fälle bei den wöchentlichen Schnelltests festgestellt worden. Daraufhin hatte das Heim bereits vor einer Woche einen Besucherstopp verhängt. Seitdem werden die Bewohner einzeln in ihren Zimmern betreut. In Speyer gibt es noch zwei weitere Altenheime mit mehreren Coronafällen.

100 Infektionen in Mutterstadter Altenheim

Auch in Mutterstadt wurden Ende November 100 Senioren und Pfleger eines Altenheims positiv auf das Virus getestet. Nach Angaben eines Sprechers sind dort noch immer fast alle Bewohner infiziert. Die meisten Senioren hätten in dieser Zeit aber nur leichte Symptome gehabt. Auch in Dudenhofen und Böhl-Iggelheim sind jeweils ein Altenheim betroffen.

Gesundheitsamt überlastet

Rund 60 Fälle waren vor gut einer Woche im Altera Seniorenheim in Frankenthal festgestellt worden. Der Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises Clemens Körner sagte damals, das Gesundheitsamt schaffe es nicht mehr, die Welle abzuarbeiten. Man sei im Gesundheitsamt "am Ende."

Auch Altenheime im Kreis Bad Dürkheim betroffen

Auch in anderen Kreisen sind Altenheime betroffen. So meldet der Kreis Bad Dürkheim, dass bei 24 Bewohnern und 18 Mitarbeitern der Seniorenresidenz Maximilian in Dirmstein Corona-Infektionen festgestellt wurden. Dieser Ausbruch sei allerdings am Abklingen. Drei Bewohner sind gestorben. Im Haus Nikolaus in Freinsheim sind 33 Bewohner und 5 Mitarbeiter infiziert.

Im Kreis Germersheim sind vier Wohnheime betroffen, im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Südliche Weinstraße, zu dem auch Landau gehört, gibt es in einem Heim Corona-Infektionen.