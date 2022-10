Videoüberwachung soll helfen: Körperverletzung auf Weinlesefest in Neustadt

per Mail teilen

Beim Deutschen Weinlesefest in Neustadt ist es am Wochenende zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Jetzt werden die Bilder der Videoüberwachung ausgewertet.

Zu dem Vorfall kam es nach Angaben der Polizei am späten Samstagabend. Im Bereich der Festbühne des Deutschen Weinlesefests sei plötzlich eine Glasflasche geflogen. Diese habe einen jungen Mann, der direkt vor der Bühne stand, am Kopf getroffen. Der 24-Jährige habe dabei eine Platzwunde erlitten und die Band sofort ihren Auftritt unterbrochen.

Polizei Neustadt ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Nach einer Erstversorgung vor Ort kam der 24-Jährige laut Polizei in das Neustadter Krankenhaus. Noch unklar ist, wer die Flasche geworfen hat. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und macht sich dabei auch die Videoüberwachung zu Nutze. So werde das gesamte Festgelände in Neustadt mit Kameras überwacht und die Aufnahmen derzeit ausgewertet.

Das Festgelände in Neustadt wird per Video überwacht. Das könnte im Falle einer gefährlichen Körperverletzung jetzt helfen. SWR

Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben, bitten die Beamten, sich zu melden. Die Polizei Neustadt ist erreichbar unter Telefon 06321 8540.