Vertreter mehrerer Rheinland-Pfälzischer Krankenhäuser tauschen sich am Donnerstag in Ludwigshafen per Videokonferenz mit Corona-Experten in China aus. Nach Angaben der BG Unfallklinik Ludwigshafen geben dabei die chinesischen Ärzte ihre Erfahrungen aus der Hochphase der Corona-Pandemie in der Provinz Wuhan weiter. Die deutschen Ärzte sitzen in einem Konferenz-Saal der BASF oder sind ebenfalls per Video zugeschaltet. Die Ärzte tauschen sich über die aktuelle Situation in China aus, aber auch über Behandlungen von Patienten und den Umgang mit Risiko-Patienten und über Behandlungsstrategien des Corona-Virus.