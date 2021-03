per Mail teilen

Ab dem 1. März dürfen Friseure und Friseurinnen unter Auflagen wieder arbeiten. Pfälzer Friseursalons haben das zum Anlass genommen, eine Benefizveranstaltung um Mitternacht zu starten. Termine konnten ersteigert werden, der Erlös geht an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis). Auch im Friseursalon "Haarmonie" in Carlsberg (Kreis Bad Dürkheim) trotzen Kundschaft und Friseurinnen der späten Stunde für den guten Zweck.