Endlich für alle Aufgaben genug Geld bekommen, darauf hat die hoch verschuldete Stadt Ludwigshafen bei diesem Prozess gehofft. Dadurch könnten auch mehr freiwillige Ausgaben getätigt werden, wie Ehrenämter unterstützen. Durch das Verfassungsgerichts-Urteil könnte das greifbarer machen.

Das Finanzierungsmodell, nach dem das Land Rheinland-Pfalz seine Kommunen mit Geld versorgt, ist verfassungswidrig, so das Urteil des rheinland-pfälzischen Verfassungsgerichts. Geklagt hatten die Stadt Pirmasens und der Kreis Kaiserslautern.

Ludwigshafen ist in den TOP 10 der verschuldeten Städte

Denn Pirmasens ist die Stadt Deutschlands mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung. Auf Platz 3 folgt der Kreis Kaiserslautern. In den Top 10 sind noch drei weitere Städte aus Rheinland-Pfalz, unter anderem Ludwigshafen auf Platz 8.

Das Rathaus-Center in Ludwigshafen dpa Bildfunk picture alliance / Uwe Anspach/dpa

Selbst für das Notwendige muss Ludwigshafen Schulden machen

Grundthematik des Rechtsstreit ist es, dass die Kommunen mehr Geld vom Land fordern. Und zwar für die Aufgaben, die sie als Kommunen vom Land übertragen bekommen haben.

Und das reiche aktuell nicht, sagt Andreas Schwarz, Finanzdezernent der Stadt Ludwigshafen. Die Stadt hat jetzt erst über den gesamten Haushalt 2021/22 diskutiert und plant weitere Schulden von rund 290 Millionen Euro mit ein. "Wir müssen ja unseren kommunalen Aufgaben nachkommen, die vernachlässigen wir ja aus finanziellen Gründen nicht einfach," sagt Schwarz.

Geld fehlt vor allem im Punkt Jugend und Soziales

Laut Schwarz verweise die Stadt zum Beispiel seit langem darauf, dass es vor allem im Haushaltsbereich für Soziales und Jugend fehlt. Dazu gehören Kita-Betreuung und deren Ausbau, auch der Schulausbau müsse voran gebracht werden, weil es technische neue Schulkonzepte gebe und höhere Schülerzahlen.

Eine der Schulen in Ludwigshafen. SWR Hecht, Janina

Die Stadt bekomme immer weitere und komplexere Aufgaben, für die es auch weiteres Personal braucht. Da komme die Finanzierung nicht nach.

Schulden verhindern gute Unterstützung des Ehrenamts

Es gehe also in erster Linie noch nicht mal um den Abbau von Altschulden, sondern erstmal keine neuen zu machen. Denn das darf die Stadt zwar, das gehe dann aber zu Lasten der freiwilligen städtischen Aufgaben. Dazu gehören zum Beispiel Kulturförderung, Unterstützung von Vereinen oder Wohltätigkeitsverbänden.

"Durch die Unterstützung des Ehrenamtes in Städten wie Ludwigshafen kann einfach verdammt viel geleistet werden." Andreas Schwarz

Auf dem Budget dieser freiwilligen Ausgaben liege durch die Kommunalaufsicht ein gesetzlicher Deckel, so Schwarz, weil die Stadt eine entsprechende Menge an Schulden hat. "Dort, wo wir schon mit relativ wenig Geld sehr viel tun könnten für Problemlagen und gesellschaftliche Bindung, dürfen wir dann nicht mehr ausgeben," sagt Schwarz.

Steuererhöhung für die Bürger konnte nicht einzige Lösung sein

Da müsse man jetzt über Jahre mit dem gleichen Budget auskommen, obwohl auch da Material- oder Personalkosten teurer werden. Dieses freiwillige Budget hätte die Stadt nur erhöhen dürfen, wenn sie mehr Steuern von den Ludwigshafener Bürgern verlangt hätte.

Ludwigshafen hofft mit Urteil auf mehr Geld und bessere Verteilung

Das Land Rheinland-Pfalz muss den Kommunalen Finanzausgleich bis 2023 laut Gerichturteil neu strukturieren. Diese Struktur soll dann an den Kosten der Aufgaben der Kommunen orientiere sein, so das Gericht. Diese müssten "realitätsnah" ermittelt werden.

Kommunaler Finanzausgleich ist verfassungswidrig

Es seien zwar auch schon vorher Maßnahmen von Bund und Land getroffen worden, so Schwarz, die hätten aber nur eine teilweise Verbesserung gebracht. So stand zum Beispiel in Aussicht, dass der Öffentliche Personen-Nahverkehr (ÖPNV) zur Pflichtaufgabe geworden wäre. Dieser war bisher nämlich auch eine freiwillige Ausgabe.

Pfälzer Verantwortliche begrüßen das Urteil

Auch andere in der Pfalz, wie Bürgermeister und Landräte, begrüßen das Urteil. Kandrat Fritz Brechtel appelliert, dass die kommenden zwei Jahre gut genutzt werden, damit die Kommunen gut in der Lage seien das Land in die Zukunft zu führen. Große Aufagben stünden an: die Modernisierung der Schulen und des ÖPNV oder die Digitalisierung der Gemeinden und Regionen.