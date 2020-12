per Mail teilen

Ein 42-jähriger Mann, der in einer Wohngruppe in der Nähe der Psychiatrischen Klinik Klingenmünster lebt, hat laut Staatsanwaltschaft einen 48-jährigen Mitbewohner niedergestochen. Das Opfer konnte schwer verletzt fliehen.

Der Angriff kam offenbar unvermittelt und überraschend: Am Donnerstagmittag soll der 42-Jährige im gemeinsamen Aufenthaltsraum mit einem Messer auf den 48-Jährigen losgegangen sein. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, erlitt das Opfer eine tiefe Stichverletzung im Brustbereich. Der Mann konnte sich noch in Sicherheit bringen und wurde kurz darauf notoperiert. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es.

Unterbringung in Psychiatrie statt im Gefängnis

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Der Haftrichter des Amtsgerichts Landau erließ am Freitag einen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Mordes. Der 42-Jährige kam in eine psychiatrische Klinik. Die Behörden gehen davon aus, dass er zwar gefährlich ist, aufgrund einer psychischen Erkrankung für die Tat aber strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. Vermutlich wird er deshalb dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht.