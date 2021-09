Hose runter - Mann belästigt Jugendliche in Ludwigshafen

per Mail teilen

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Ludwigshafen drei Jugendliche zu sexuellen Handlungen überreden wollte. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte er den 12- bis 14-Jährigen Geld angeboten.

Am frühen Sonntagnachmittag hatte der etwa 28 Jahre alte Mann drei 12- bis 14-jährige Jungen im Ludwigshafener Stadtteil West angesprochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er wollte sie zu einem nahegelegenen Spielplatz locken. Als die drei sich weigerten, habe der Mann seine Hose runtergezogen und masturbiert.

Einer der Jugendlichen habe den Mann aufgefordert, sich seine Hose wieder anzuziehen, was er auch tat. Anschließend verschwand der Mann. Er wird als dünn beschrieben, hat kurzes braunes Haar und trägt einen Dreitagebart.

Gleicher Täter wie vergangene Woche?

Es könnte laut Polizei derselbe Täter sein, der am vergangenen Donnerstag in Ludwigshafen Oggersheim ein sechsjähriges Mädchen und einen acht Jahre alten Jungen ebenfalls zu sexuellen Handlungen aufgefordert hatte. Dieser Fall ereignete sich ca. 10 Autominuten entfernt vom Tatort am Sonntag. Bei dem Vorfall war der Täter zwar als älter beschrieben worden, die Polizei vermutet dennoch einen Zusammenhang.