Nach der Zwangsräumung einer Wohnung im August in Neustadt, muss sich der Bewohner am Donnerstag am Landgericht Frankenthal wegen versuchten Mordes verantworten. Wie das Landgericht am Dienstag mitteilte, soll der 64-jährige unter anderem brennendes Benzin auf Ordnungsamts-Mitarbeiter geworfen haben. Eine Gerichtsvollzieherin sowie zwei Mitarbeiter des Neustadter Ordnungsamtes sollten die Zwangsräumung durchführen. Nachdem ein Schlüsseldienst die Haustür des 64-Jährigen geöffnet hatte, soll der Mann sofort brennendes Benzin auf die Gerichtsvollzieherin und die Mitarbeiter des Ordnungsamtes geschüttet haben. Danach soll er zwei Benzinflaschen auf das Auto der Ordnungsbehörde und Molotowcocktails auf die Feuerwehrleute geworfen haben. Mit einem Wasserstrahl hinderte die Feuerwehr den 64-Jährigen an weiteren Taten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann psychisch krank ist. Er ist zurzeit im Pfalzklinikum in Klingenmünster untergebracht.