Streit zwischen jungen Männern eskaliert - 18-Jähriger festgenommen

Am Samstagabend gerieten zwei Männer in Ludwigshafen-Oggersheim im Streit aneinander. Dabei verletzte ein 18-Jähriger einen 21-jährigen Mann so schwer, dass dieser ins Krankenhaus musste.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal informierte am Sonntagabend gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Rheinpfalz über den Vorfall. Der 18-jährige Tatverdächtige, der aus Ludwigshafen stammt, sei im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen festgenommen worden. Er sitzt wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag seit Sonntag in Untersuchungshaft in einer Jugendstrafanstalt.



Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an. Zum Zustand des Verletzten machte die Polizei auf SWR-Anfrage keine Angaben. In welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander stehen und warum es zum Streit kam, ist Gegenstand der Ermittlungen, wie ein Polizeisprecher am Sonntagabend sagte.