Unbekannte haben am Donnerstagmorgen versucht, einen mobilen Geldautomaten in Hagenbach (Kreis Germersheim) zu sprengen. Mehrere Zeugen haben sie dabei beobachtet und die Polizei gerufen.

Die flüchtigen Täter versuchten gegen 5:15 Uhr, sich Zugang zu dem Mini-Lkw zu verschaffen, in dem der Geldautomat steht, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter vorhatten, den Geldautomaten zu sprengen.

Zeugen haben Täter gestört

Mehrere Zeugen hätten drei vermummte Männer beobachtet, wie sie versucht haben, den sogenannten Zaster-Laster aufzubrechen. Sie hätten daraufhin die Polizei gerufen. Als die Täter die Zeugen bemerkten, seien sie mit dem Auto Richtung französischer Grenze geflohen. Das Auto hatte laut den Zeugen ein französisches Kennzeichen.

"Dass die Zeugen die Täter beobachtet haben, hat die Sprengung wahrscheinlich verhindert", sagte ein Polizeisprecher dem SWR. "Normalerweise passieren solche Taten früher in der Nacht. Nach 5 Uhr sind ja dann oft schon die ersten Menschen zur Arbeit unterwegs."

Die Kriminalpolizei hat sofort eine Fahndung nach den drei Männern eingeleitet. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Inzwischen ist die Suche nach den Tätern eingestellt.

Polizeihubschrauber fahndete nach flüchtigen Tätern

Mehrere Stunden lang war der Bereich um den mobilen Geldautomaten weiträumig abgesperrt. Ein Sprengstoffexperte hat untersucht, ob die Täter schon Sprengstoff an dem Geldautomaten angebracht hatten. Das ist laut Polizei nicht der Fall gewesen.

Wie hoch der Schaden an dem Lkw ist, nachdem die Täter die Tür aufgebrochen hatten, kann die Polizei noch nicht sagen.

Geldautomaten in Hagenbach immer wieder Ziel von Banden

Es ist nicht das erste Mal, dass Hagenbach Ziel von Geldautomatensprengern ist. Der letzte Vorfall liegt nur wenige Monate zurück. Im September war ein Geldautomat in einer Filiale der Volksbank gesprengt worden. Kurz darauf hatte die Polizei in Straßburg fünf Tatverdächtige festgenommen.

Im Sommer 2023 hatten zudem drei Unbekannte in der Sparkassenfiliale in Hagenbach gleich zwei Geldautomaten in die Luft gejagd. Hagenbach liegt in der Nähe der französischen Grenze und der A65.