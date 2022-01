Wie Sie sich vor Einbrechern schützen können

Nachdem es in Frankenthal mehrere versuchte Einbrüche gab, gibt die Polizei nun einfache Tipps an die Bürger, wie sie sich schützen können.

Zwischen den Jahren passieren oft Einbrüche. dpa Bildfunk Bildagentur-online/Schoening

Diebe nutzen besonders gerne die aktuell dunkle Jahreszeit, in der es früh Nacht wird und viele Leute die freien Tage für Urlaube nutzen.

Zwei Diebe in Frankenthal schaffen es nicht ins Haus

Im Zeitraum vom 18. Dezember über Weihnachten bis zum 26. Dezember hatte laut Polizei ein unbekannter Täter versucht in ein Mehrfamilienhaus in Frankenthal in der Odenwaldstraße einzubrechen. Er scheiterte aber an der Haustür. Der Schaden beläuft sich nun rund 100 Euro.

Auch in der Gottfried-Keller-Straße versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Das geschah zwischen dem 27. und 30. Dezember nach den Feiertagen. Laut Polizei wurde versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Dort war allerdings ein Schloss angebracht, das den Einbruch verhinderte. Auch an der Kellertür scheiterte der Täter. Der Schaden beläuft sich in diesem Fall auf rund 600 Euro.

Was kann ich gegen Einbrecher tun?

Damit es Tätern nicht bald doch gelingt, in ein Haus einzubrechen, gibt die Polizei Frankenthal Tipps an die Bevölkerung, wie man sich mit ersten einfachen Handlungen schützen kann.

Beim Verlassen des Hauses sollten alle Fenster, sowie Balkon und Terassentüren geschlossen sein! Auch wenn man nur kurz das Haus verlässt.

Achtung beim Lüften, Fenster nicht gekippt lassen! Gekippte Fenster können von Einbrechern leichter geöffnet werden.

Beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses sollte die Tür immer abgeschlossen werden, auch wenn es kurz ist. Die Polizei empfiehlt, die Tür nicht nur zuzuziehen, sondern mindestens zweimal den Schlüssel im Schloss zu drehen.

Ersatz-Haus- oder Wohnungsschlüssel sollten niemals außerhalb der eigenen Räume platziert werden: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder der Tür aus.