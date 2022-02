Versammlungen weitgehend friedlich

Nach Angaben der Polizei gab es am Montagabend in der Pfalz erneut Versammlungen und sogenannte Spaziergänge für und gegen die Corona-Maßnahmen. Drei Veranstaltungen in Bellheim, Freinsheim und Grünstadt mit insgesamt 150 Teilnehmern seien angemeldet gewesen. Als sogenannte Spaziergänger waren laut Polizei knapp 1.300 Personen unterwegs. Wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht seien gegen zehn Personen Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden. Gegen einen mutmaßlichen Leiter einer nicht angemeldeten Demonstration in Grünstadt sei Anzeige erstattet worden.