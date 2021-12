In Speyer gilt an Silvester ein Versammlungsverbot

per Mail teilen

Die Stadt Speyer erlässt zur Silvesternacht eine Allgemeinverfügung und verlängert das Verbot von nicht angemeldeten Versammlungen. Grund sei die allgemeine Sicherheits- und die Infektionslage.

Das Versammlungsverbot soll bis zum 3. Januar gelten. Es ziele auch auf die sogenannten Montagsspaziergänge von Gegnern der Corona-Maßnahmen. Zu diesen werde gerade wieder in den Sozialen Medien aufgerufen, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Erst vor ein paar Tagen, am Montag nach Weihnachten, hatten sich wieder Gegner der Corona-Maßnahmen in Speyer versammelt - trotz eines Verbots der Stadt.

Bei derartigen unkontrollierten Ansammlungen könne die Stadt aber keinen sicheren Rahmen gewährleisten, so Seiler. Für die Silvesternacht gilt laut Oberbürgermeisterin zudem an bestimmten Stellen wie der Maximilianstraße und dem Domplatz eine Maskenpflicht. Trotz der aktuellen Kontaktbeschränkungen könne es gerade in der Silvesternacht zu unbeabsichtigten Kontakten kommen. Diese erhöhten das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus deutlich.

Stadt Speyer ändert Meinung zum Verbot

Am Dienstag hatte die Stadt Speyer noch angekündigt gehabt, kein weiteres Verbot per Verordnung gegen die "Montagsspaziergänge" zu erlassen. Da die neue Landesverordnung ohnehin vorsehe, dass sich nur noch maximal zehn Personen als Gruppe im öffentlichen Raum treffen. Nun scheint es der Stadt doch notwenig zu sein, zusätzlich ein Verbot zu erlassen.