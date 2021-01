per Mail teilen

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag in Bad Dürkheim eine nicht angemeldete Versammlung aufgelöst. Wie die Beamten mitteilten, hatten Wanderer etwa 40 Personen bemerkt, die sich vor dem Bismarckturm versammelt und ein Lagerfeuer entzündet hatten. "Die Personen führten Fahnen und Banner mit, die auf Personen der rechten Szene hindeuteten", so die Polizei. Kurz darauf hätten Beamte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz die Versammlung aufgelöst und die Personalien der Teilnehmer aufgenommen. Es werde nun geprüft, ob die Personen gegen das Versammlungsgesetz verstoßen hätten. Außerdem untersuche man, ob es Verstöße gegen Corona-Auflagen gegeben habe. Die Polizeiinspektion Bad Dürkheim bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei ihr zu melden.