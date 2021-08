In Kindenheim im Kreis Bad Dürkheim ist es in einem Wohnhaus zu einer Verpuffung gekommen. Von zwei Personen, die sich in dem Haus aufhielten, wurde eine schwer verletzt. Die zweite Person blieb unverletzt. Zur Ursache der Verpuffung könne noch nichts gesagt werden, so die Polizei. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.