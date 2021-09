Jugendamt Ludwigshafen musste seit Corona öfter einschreiten

per Mail teilen

Seit Corona ist die Zahl der Kindeswohlgefährdungen gestiegen. Im Jahr 2020 kam beim Jugendamt Ludwigshafen 441 Mal der Verdacht an: Achtung Kinder in Gefahr! Ein Trend, der sich auch 2021 fortgesetzt hat.

Vermüllte Wohnungen, psychische Demütigungen, Gewalt, sexueller Missbrauch – es gibt viele und grausame Gründe, warum Kinder aus ihren Familien geholt werden müssen, erklärt Jugendamtsmitarbeiterin Sabrina Ruby aus Ludwigshafen. 2019 musste das Jugendamt Ludwigshafen 115 Kinder aus ihren Familien nehmen wegen akuter Kindeswohlgefährdung, im vergangenen Jahr waren es 117 Kinder.

Verdachtsmeldungen steigen - jede wird überprüft

Die Fälle, in denen das Jugendamt so drastisch handeln muss, steigen zwar langsam, die bloßen Verdachtsmeldungen sind allerdings rasant angestiegen, um 40 Prozent gegenüber 2019. Jede dieser Meldung muss das Jugendamt prüfen. In fast allen Fällen brauchen die Familien tatsächlich konkrete Unterstützung, damit die Kinder in ihren Familien bleiben können.

Das Jugendamt will in erster Linie so helfen, dass Kinder bei ihren Familien bleiben können. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Rolf Vennenbernd (Symbolbild)

Viele Verdachtsfälle gibt die Polizei weiter, aber auch Nachbarn oder Bekannte, anonyme Personen, Ärzte oder Hebammen wenden sich an das Jugendamt. „Dann setzen wir uns zu dritt oder zu viert hin und überprüfen die Meldung nach einigen Kriterien. Kennen wir diese Familie? Wurden wir schon häufiger auf diese Familie aufmerksam gemacht oder zum erste Mal? Und dann heißt es handeln“, erklärt Sabrina Ruby.

Pandemiezeit: Kinder notfalls im Schutzanzug retten

Wenn die Jugendamtsmitarbeiter eine dringende Gefahr befürchten können sie unangekündigt und sofort in die Familie gehen. In Corona-Zeiten musste das auch im Ganzkörperschutzanzug passieren, so wie Krankenhausmitarbeiter auf Corona-Stationen arbeiten.

Wenn die Situation nicht ganz so dramatisch eingeschätzt wird, wird der Hausbesuch angekündigt oder die betroffene Familie wird zum Gespräch eingeladen. Doch selbst wenn die Kinder nach einer Überprüfung in der Familie bleiben können, sind unterschiedliche Hilfsschritte nötig.

Die Familien bekommen Hilfe im eigenen Zuhause

Zum Beispiel kann eine Familienhelferin die Familie zuhause unterstützen. Sie hilft, laut Sabrina Ruby, den Alltag der Familie zu strukturieren, gibt Erziehungshilfen und ganz praktische Tipps, wie der Haushalt gemanagt werden kann.

Dabei arbeitet das Jugendamt mit den unterschiedlichsten sozialen Trägern zusammen, die zur Not auch Mütter mit Babys und Kleinkindern eine Weile aufnehmen und betreuen können, bis diejenigen sich wieder selbständig um den Nachwuchs kümmern können.

Schule und Betreuung sind für sozial schwache Kinder "ungeheuer wichtig"

Eine Unterstützung im Alltag sind normalerweise auch Schulen und Kitas. Nachmittagsangebote seien für die Tagesstruktur der Kinder solch benachteiligter Familien zum Beispiel ungeheuer wichtig, so Ruby. Denn manche Kinder bekommen nicht mal ein warmes Essen am Tag, wenn sie diese Hilfsangebote nicht nutzen können. Die Schließungen und das Home Schooling hätten sozial benachteiligte Familien noch mehr psychisch belastet und die Spannungen in den Familien seien gewachsen.

Das Betreuungsangebot in Schulen oder Sozialen Einrichtungen unterstützt die Kinder zum Beispiel beim Lernen oder Hausaufgaben. SWR

Kann ausgeglichen werden, was auf der Strecke blieb?

„Die schulischen Defizite, die bei diesen Kindern jetzt entstanden sind, sind nur schwer wieder auszugleichen“, meint Sabrina Ruby. Dazu käme eine verzögerte Entwicklung der Kinder und der enorme psychische Stress, den sie erfahren hätten. Sie befürchtet, dass die Folgen der Pandemie das Jugendamt noch lange beschäftigen werden. Denn allein bis zur Mitte des Jahres mussten schon wieder 69 Kinder aus ihrem Zuhause geholt werden.