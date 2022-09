Vermisster Mann aus Ludwigshafen tot aufgefunden

per Mail teilen

Der seit Anfang August vermisste 55-jährige Mann aus Ludwigshafen-Friesenheim ist tot. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Der Mann litt an Demenz.

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag wurde die Leiche des Mannes bereits am Samstag zwischen Ludwigshafen-Melm und Frankenthal-Studernheim entdeckt. Eine Obduktion habe zweifelsfrei ergeben, dass es sich um den Vermissten handelt. Laut Polizei deute nichts auf eine Fremdeinwirkung hin, aber wie lange der Mann bereits tot war, konnte nicht festgestellt werden.

Kriminalpolizei Ludwigshafen

Mann war nach Brötchenkauf verschwunden

Der Familienvater, der an Demenz litt, hatte am 4. August unbemerkt das Haus verlassen, nachdem er zuvor noch Brötchen geholt hatte. In der nächsten Umgebung des Wohnhauses, habe er sich laut seiner Familie eigentlich ausgekannt.

Die Polizei hatte daraufhin unter anderem mit Hubschrauber und Hundestaffel nach ihm gesucht. Von einer Straftat war die Polizei nicht ausgegangen. Etwa 2.000 Vermisstenfälle registriert die Polizei jedes Jahr in der Vorder- und Südpfalz.

Familie hoffte bis zuletzt

Mit Plakaten hatten die Kinder des Vermissten versucht, auf ihn aufmerksam zu machen. SWR

Auch die Familie des Mannes hatte die Öffentlichkeit um Hilfe und Hinweise gebeten. Sie hatten Plakate in und um Ludwigshafen herum aufgehängt. Die SWR Landesschau Rheinland-Pfalz hatte über den Fall berichtet. Bei der Polizei gingen einzelne Hinweise ein, dass Spaziergänger den Mann gesehen haben wollen. Familie und Polizei konnten den Vermissten aber nie antreffen.