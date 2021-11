per Mail teilen

Bei einer Vermisstensuche im Raum Frankenthal waren am späten Donnerstagabend mehrere Suchhunde im Einsatz. Das teilte die Polizei mit. Gesucht wurde nach einem Mann aus Frankenthal, der gesundheitliche Probleme hat. Ein Spürhund fand den Mann schließlich unterkühlt an der Isenach im Süden von Frankenthal. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr an der Suche beteiligt. Dabei wurden auch eine Drohne und Wärmebildkameras eingesetzt.