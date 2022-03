Mit einem Hubschrauber und Feuerwehreinheiten hat die Polizei am Donnerstag bei Klingenmünster, im Kreis Südliche Weinstraße, nach zwei vermissten Mädchen gesucht. Laut Polizei waren die beiden 14-Jährigen freiwillig in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Pfalzklinikum untergebracht. Seit dem Nachmittag waren sie verschwunden. Am Abend wurden die Mädchen wohlbehalten in der Nähe der Klinik gefunden und zurückgebracht.