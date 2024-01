per Mail teilen

Ein paar Jugendliche wollten ein Video drehen und entführten für die Kamera zum Schein ihren Kumpel. Dessen Hilfegeschrei rief die Polizei auf den Plan.

Am Donnerstagabend wurde die Polizei Ludwigshafen gegen 21 Uhr alarmiert. Zeugen hatten in der Innenstadt (Schulstraße) gesehen, wie ein Mann von zwei anderen Männern in einen dunklen Transporter gezogen wurde. Der Mann hatte dabei laut um Hilfe gerufen.

Polizei stoppt vermeintliches Entführerfahrzeug

Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei suchten nach dem Auto. Schließlich wurde der Transporter in der nicht weit entfernten Lutherstraße entdeckt und gestoppt. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass es sich bei den vermeintlichen Entführern um zwei Jugendliche und einen jungen Erwachsenen zwischen 16 und 19 Jahren handelte. Sie hatten ein Video gedreht und die Entführung nachgestellt.

"Entführer" müssen eventuell Polizei-Einsatz bezahlen

Die Rechtsabteilung der Polizeiverwaltung am Polizeipräsidium Rheinpfalz muss jetzt prüfen, ob die drei Videokünstler den Einsatz der Polizei bezahlen müssen. Ein Sprecher sagte dem SWR, dass sie sich diesen Ärger hätten leicht ersparen können. Sie hätten einfach bei der Polizei ihr Vorhaben ankündigen müssen. Weitere Möglichkeit wäre gewesen, mit einem aufgestellten Schild an der Szene auf den Videodreh hinzuweisen.