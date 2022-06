Verkehrsrowdy filmt sich selbst bei Verkehrsvergehen

Ein Verkehrsrowdy hat am Donnerstag auf der A65 bei Edenkoben seine eigenen Verkehrsvergehen gefilmt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte der Mann einen vollbesetzten Schulbus genötigt und gefährdet. Der Mann fuhr laut Polizei mehrfach auf einen mit gut 40 Schulkindern besetzten Schulbus auf, als der Busfahrer eine LKW-Kolonne überholte. Als der Bus wieder auf die rechte Spur wechselte, überholte der Autofahrer rechts auf dem Seitenstreifen. Beim Wiedereinscheren schnitt er den Bus so stark, dass der Busfahrer eine Vollbremsung einleiten musste, um einen Crash zu vermeiden. Anschließend bremste der Autofahrer noch zweimal kräftig vor dem Bus ab, so dass der Fahrer wiederholt stark abbremsen musste. Dabei verletzte sich eine 13 Jahre alte Schülerin am Kopf und musste in ärztliche Behandlung. Durch eine Fahndung konnte das gesuchte Auto angehalten werden. Eine Kamera im Auto, eine sogenannte Dash-Cam, war während der Fahrt aktiviert gewesen und lieferte die Beweise.