per Mail teilen

Ein Besucheransturm hat am Wochenende erneut für Verkehrschaos auf der Kalmit gesorgt. Autofahrer mussten den Berg sogar rückwärts wieder runter fahren. Und manche wollen nur ein Foto für die sozialen Netzwerke schießen. Der Gemeinde reichts.

Jetzt wollen sich Vertreter der Orts- und Verbandsgemeinde Maikammer noch in dieser Woche treffen, um Maßnahmen zu besprechen, wie ein erneutes Verkehrschaos verhindert werden kann.

Zufahrtsstraßen zur Kalmit gesperrt

Am zurückliegenden Wochenende musste die Polizei die Zufahrtsstraße zum Kalmitparkplatz erneut vorübergehend sperren. Zu viele Besucher wollten trotz Corona-Pandemie die Aussicht und Schnee auf dem Berg im Pfälzerwald genießen. Autofahrer hätten die enge Straße so zugeparkt, so dass auch Rettungsfahrzeuge nicht mehr durchgekommen seien.

Da es keine Wendemöglichkeit gibt, mussten die Autofahrer laut Polizei die Kalmit rückwärts herunterfahren.

Fotos für Social Media

Offenbar wollen nicht alle auf der Kalmit wandern und die Natur genießen: Ordnungsamtsleiter Sven Koch hat selbst mit Ausflüglern auf der Kalmit gesprochen, erzählt er im SWR und kann nur den Kopf schütteln. Eine junge Frau aus Baden-Württemberg habe ihm berichtet, dass sie wegen der tollen Panoramabilder von der Kalmit, die sie in den sozialen Medien gesehen hat, hergefahren ist. Jetzt wolle sie auch ein tolles Foto machen, wandern wolle sie nicht. Die Frau schien empört zu sein, erzählt Koch, als sie hört, dass sie vom Parkplatz aus noch gut 150 Meter zu Fuß bis zur Spitze der Kalmit laufen muss, um ihr Foto zu schießen.