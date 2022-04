Nach einer Verfolgungsfahrt durch drei Bundesländer hat die Autobahnpolizei bei Ludwigshafen einen 27 Jahre alten Mann festgenommen. In seinem Auto lagen Drogen. Zivilfahnder der Polizei wollten den Audi gestern Abend in Südhessen bei Lorsch kontrollieren. Doch der Fahrer flüchtete mit mehr als Tempo 200 Richtung Mannheim. Am Dreieck Viernheim bog er Richtung Kaiserslautern ab. Kurz hinter der Anschlussstelle Ludwigshafen rammte der Audi einen Streifenwagen. Dabei wurde der 27 Jahre alte Fahrer leicht verletzt. In seinem Auto lag laut Polizei eine nicht geringe Menge der Droge Crystal Meth. Der Audi war weder zugelassen noch versichert, die französischen Kennzeichen gehören zu einem anderen Fahrzeug. Der Fahrer hatte offenbar Drogen genommen.