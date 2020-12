Der TuS Flomersheim in Frankenthal hat seine Ü32-Mannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb abgemeldet. Grund ist eine Schlägerei bei einem Spiel von zwei Mannschaften innerhalb des Vereins. Daraufhin hatte der Verein in dem Stadtteil die betreffende Mannschaft suspendiert. Wie der Vorsitzende des Vereins dem SWR mitteilt, will sich der Verein klar vom Verhalten der Akteure distanzieren. Nach Angaben des Südwestdeutschen Fußballverband kommt es äußerst selten vor, dass ein Verein so hart durchgreifen muss.