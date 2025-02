Streik bei der RNV: Busse und Bahnen stehen am Freitag still

Die Gewerkschaft ver.di ruft die Bus- und Bahnfahrer der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft rnv zu einem weiteren Warnstreik auf. Sie sollen ab Freitag für 24 Stunden die Arbeit niederlegen.

Die Verhandlungen sind am Mittwoch im Mannheimer Gewerkschaftshaus laut ver.di keinen Schritt vorangekommen. Demnach hat der Arbeitgeber sein Angebot nicht verbessert. Es war bereits die fünfte Verhandlungsrunde. Sollten die Löhne nicht steigen, werde es schwer, neues Personal zu gewinnen und zu halten, argumentiert die Gewerkschaft: "Aber mit jedem, der geht, steigt der Stress für die, die bleiben. Darum gibt es hohe Krankenstände und darum fallen Busse und Bahnen viel zu oft aus." ver.di fordert unter anderem 350 Euro mehr Lohn monatlich sowie eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich.

So wird der Streik ablaufen

Der Streik der rnv-Mitarbeiter soll in der Nacht zum Freitag um 3 Uhr morgens beginnen und exakt 24 Stunden dauern, bis Samstagmorgen um 3 Uhr. Gestreikt wird an allen rnv-Standorten im Rhein-Neckar-Raum: Edingen, Heidelberg, Ludwigshafen, Mannheim und Bad Dürkheim. Auch in vielen anderen Verkehrsunternehmen bundesweit wird Freitag gestreikt, dabei geht es aber um die ver.di-Verhandlungen mit Bund und Kommunen in Potsdam. Die rnv war schon im Januar zwei Tage bestreikt worden. Die Tarifgespräche gehen am 5. März weiter.

Wichtig: Der Streik-Aufruf betrifft in der Pfalz ausschließlich die rnv: S-Bahnen und Regionalbusse wie Palatina werden am Freitag wie gewohnt fahren. Anders auf baden-württembergischer Seite: Durch einen Streik der SWEG sind auch einige Regionalbuslinien anderer Verkehrsunternehmen betroffen. Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar informiert dazu auf seiner Internetseite .