Die Kriminalpolizei ermittelt wegen mutmaßlicher Brandstiftung in Speyer in der Pfalz. Dort war am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Im Keller war Sperrmüll in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, ergaben sich bei den ersten Ermittlungen Hinweise auf Brandstiftung. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.