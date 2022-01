Explodierende Energiekosten: Viele Hilfesuchende in der Pfalz

per Mail teilen

Immer mehr Menschen suchen Beratung bei den Wohlfahrtsverbänden wegen steigender Energiekosten. In der Pfalz gehen Diakonie und Caritas davon aus, dass der Beratungsbedarf weiter extrem anwachsen wird.



AdobeStock: Dilok/ New Africa

Tamara Landwehr von der Allgemeinen Sozialberatung der Caritas Ludwigshafen berichtet von einem aktuellen Fall: Eine fünfköpfige Familie aus der Stadt soll für das vergangene Jahr fast 1.200 Euro für Strom und Gas nachzahlen. Im Jahr zuvor hatte die Familie für ihre Energiekosten ein Darlehen vom Jobcenter bekommen. Doch dieses Mal lehnt das Jobcenter eine finanzielle Unterstützung ab.

"Das ist schon sehr dramatisch, was der Familie da gerade passiert. Die wissen überhaupt nicht, wie sie Strom und Gas bezahlen sollen."

Die Caritas empfiehlt der betroffenen Familie eine Energiekostenberatung. Nur: Die Familie sei schon sehr sparsam, achte nach eigenen Angaben bereits sehr genau darauf, wann sie die Heizungen an- und wieder ausmache, so die Beraterin.

Vor allem Mieter sanierungsbedürftiger Wohnungen betroffen

Das Problem: Die Familie wohnt nach Angaben der Beraterin in einer unsanierten Wohnung. Schlecht gedämmt, undichte Fenster. Schon jetzt ist klar: Auch im nächsten Jahr wird die Familie wieder mit einer hohen Nachzahlung rechnen müssen. Denn der Preis für Gas wird weiter steigen und auch beim Strom werden Preissteigerungen erwartet.

Caritas Ludwigshafen: Immer mehr Menschen suchen Hilfe

Seit November erleben die Caritas-Berater in Ludwigshafen, dass sich immer mehr Menschen an sie wenden, weil sie nicht wissen, wie sie ihre Heizkosten bezahlen können. Und das Problem wird größer, so Landwehr. Denn mit den steigenden Kosten werden immer mehr Menschen den Weg zur Beratung suchen, die das vorher auf anderen Wegen regeln konnten.

"Da kommen dann bei den Energiekosten Beträge zusammen, die man sich nicht mehr von Freunden oder Bekannten zusammen leihen kann."

Die Preiserhöhungen bei Strom und Gas fallen derzeit oft sehr hoch aus, doch sie sind aber nicht immer berechtigt,, meint die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. dpa Bildfunk Picture Alliance

Verbraucherzentrale RLP: Großer Beratungsbedarf wegen hoher Energiepreise

Auch bei der Verbraucherzentrale ist viel los, sagt Antje Kahlheber von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Aktuell gebe es viele Fragen rund ums Energierecht. Kundinnen und Kunden ließen sich wegen erhöhter Preise beraten. Zum Beispiel auch, weil sie als Neukunden in die teure Grundversorgung des örtlichen Anbieters gerutscht sind

"Wir rechnen damit, dass wir in den nächsten Monaten die Nachfrage nicht mehr bedienen können – viele Haushalte werden bald erst merken, was die hohen Energiekosten für sie bedeuten.“

Auch Diakonie und Caritas in der Pfalz fordern von der Bundesregierung, dass alle Menschen, die aufgrund ihres Einkommens von den hohen Energiekosten betroffen sind, mehr unterstützt werden - beispielsweise durch grundsätzlich höhere Leistungen bei Hartz IV oder allgemein höhere Sozialleistungen.

Gas wird teurer - Was Verbraucher in RLP wissen müssen

Diese 5 Dinge werden 2022 teurer