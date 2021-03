Die Ludwigshafener CDU und die Freien Wähler setzen sich dafür ein, dass Wohnraum in der Stadt nicht länger zweckentfremdet wird. Vor allem in den Stadtteilen Oppau und Gartenstadt, würden immer mehr Einfamilienhäuser an Monteure vermietet. In der Stadtratssitzung fordern daher die Fraktionen der CDU und der FWG eine Satzung, die es verbietet, Wohnungen und Einfamilienhäuser nur für kurze Zeit und überteuert zu vermieten. Beide Parteien verweisen auf ein entsprechendes Landesgesetz, das seit einem Jahr, den Kommunen dieses Verbot möglich macht. Gerade wenn der Wohnungsmarkt angespannt sei, sollten Vermieter, Wohnungen und Häuser nicht kurzfristig etwa an Monteure vermieten, sondern langfristig wohnungssuchenden Familien zur Verfügung stellen, so die FWG-Fraktion. Die CDU wiederum weist daraufhin, dass in den Häusern in Oppau viel zu viele Arbeiter auf engstem Wohnraum und unter nicht tragbaren, hygienischen Bedingungen leben würden. Auch diesem Problem müsse die Stadtverwaltung nachgehen.