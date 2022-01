Verband will Pfälzer Zuckerrüben vor Zikadenbefall schützen

Der Verband der Hessisch-Pfälzischen Zuckerrübenanbauer in Worms untersucht, wie die heimische Rübe vor Zikadenbefall geschützt werden können. Die Insekten hatten auf manchen Äckern für einen Ernteausfall von bis zu 50 Prozent gesorgt, so ein Sprecher. Betroffen waren davon vor allem das rheinhessische Altrheingebiet und Teile der Pfalz. Die Zikaden saugen das Grün der Rüben aus und übertragen Bakterien, die wiederum die Rübe krank machen. Der Verband untersucht, welche Sorten dieser Krankheit am besten widerstehen. Außerdem wird auch in den Pflanzenschutz investiert. Chemische Mittel würden dabei vermutlich nicht helfen, deshalb habe man biologische Wirkstoffe im Blick. Mit ihnen könnte es möglich sein, die Anzahl der Zikaden zu verringern. Die Tiere kommen ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und haben in diesem Jahr erstmals in der Region in großer Zahl Zuckerrüben befallen.