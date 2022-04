Impfgegner-Parolen auf Hauswänden in Wörth: Täter drohen weitere Schmierereien an

In Wörth (Kreis Germersheim) sind mehrere Gebäude von mutmaßlichen Impfgegnern mit Parolen besprüht worden. In einem Schreiben an den Bürgermeister haben die Täter weitere Schmierereien angekündigt und ein Ultimatum gestellt.

Die Fassade der Dorschberg-Grundschule in Wörth. SWR

Kindertagesstätten, Schule und Rathaus besprüht

Unbekannte hatten in der ersten Januarwoche nicht nur die Fassaden einer Grundschule und zweier Kindertagesstätten im südpfälzischen Wörth mit Parolen in roter und schwarzer Farbe beschmiert: "Keine Impflicht" und "Keine Maskenpflicht für Kinder". Auch die Fensterscheiben des Rathauses in Wörth waren mit Symbolen und Worten besprüht worden.

"Wir brauchen den Dialog – aber bitte nicht an Hauswänden, sondern an Gesprächstischen."

Täter kündigen weitere Sachbeschädigungen an

Außerdem ging ein Brief der unbekannten Täter beim Wörther Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) ein. Die Verfasser geben an, sie fühlten sich als Ungeimpfte "diskriminiert", so der Bürgermeister. Es handle sich nicht um einen Drohbrief gegen ihn, sagte Nitsche dem SWR. Allerdings drohen die Täter weitere Sachbeschädigungen an, falls keine "demokratischen Änderungen" erfolgen sollten und setzten der Stadt eine Frist.

Die großen Glasfenster des Rathauses in Wörth sind unter anderem mit Protest-Symbolen besprüht. SWR

Der Bürgermeister will den Dialog suchen. Er mache den Verursachern das Angebot, mit ihnen zu sprechen, sagte der SPD-Politiker. Für den Sachschaden müssten sie dann aber dennoch gerade stehen.

Reaktion in den Kitas: "Grenze überschritten"

Was sagen die Kitabetreiber zu den Schmierereien auf ihrer Hauswand? Rhabanus Petri, Pfarrer der Pfarrei Heiliger Christopherus Wörth, spricht von großer Betroffenheit in den beiden Kitas. Die Schmierereien seien eine "totale Grenzüberschreitung".

"Es gibt Zeiten für eine Gesellschaft, da muss sich das "Ich" dem "Wir" unterordnen und diese Zeit ist jetzt."

Mehrere Tausend Euro Schaden

Laut Polizei ist ein hoher Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden. Es werde jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei sucht noch Zeugen, die zwischen dem 31. Dezember und dem 2. Januar einen oder mehrere Täter beobachtet haben oder andere Hinweise liefern können.