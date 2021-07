per Mail teilen

Der Vandalismus an der Integrierten Gesamtschule Edigheim mit einem Schaden von 50.000 Euro vor gut einem Jahr in Ludwigshafen hat unterschiedliche Folgen für die vier Tatverdächtigen. Ein 24-jähriger ist nach Angaben der Frankenthaler Staatsanwaltschaft vor dem Amtsgericht Ludwigshafen zu einer Geldstrafe von 4.500 Euro verurteilt worden. Einem 19-jährigen konnte die Mittäterschaft nicht nachgewiesen werden, auch bei einem 17 Jahre alten Jugendlichen wurde das Verfahren, allerdings unter Auflagen, eingestellt. Gegen einen 16-jährigen sei inzwischen Anklage vor dem Amtsgericht erhoben worden. Im Juni 2020 wurden an der Edigheimer Schule 67 Fensterscheiben eingeschlagen.