Eine größere Gruppe unbekannter Täter hat in Ludwigshafen im Stadtteil West ein Wohnhaus und einen Wagen attackiert. Der Autobesitzer selbst hatte die Polizei alarmiert.

Der Hilferuf des 24-Jährigen ging laut Polizei am späten Abend ein: Eine Gruppe Unbekannter stünde auf der Straße und beschädige sein Auto. Als die Beamten eintrafen, war niemand mehr vor Ort. Bei dem Auto, Modell Range Rover, seien die Scheiben eingeschlagen und die Außenspiegel zerstört worden. Auf der Motorhaube habe außerdem ein etwa 15 Kilogramm schwerer Begrenzungsstein gelegen. Darüber hinaus haben die Unbekannten offenbar auch das Haus, vor dem das Auto stand, mit Steinwürfen eingedeckt: Die Eingangstür und der Rolladen eines Fensters waren laut Polizei beschädigt. Die Beamten vermuten, dass die Gruppe mit mehreren Autos gekommen ist, und in einer Nebenstraße geparkt hat.

Verbindung zur großen Schlägerei am Sonntag?

Zudem gibt es möglicherweise einen Zusammenhang zu der Schlägerei in Ludwigshafen-Süd am Sonntag. Dabei waren zwei Gruppen in der Mundenheimer Straße gewaltsam aufeinander losgegangen. Die Ermittlungen zu beiden Fällen laufen noch. Um Zeugenhinweise wird gebeten.