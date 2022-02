Was hält Paare jahrelang zusammen und was macht eine glückliche Beziehung aus? Zum Valentinstag haben uns Liebespaare aus der Pfalz das Geheimnis ihrer Liebe verraten.

Eva und Jürgen aus der Pfalz – Glückliche Patchwork-Liebe

"Wir sind nach drei Jahren noch immer ziemlich verliebt", sagt Eva (49). 2018 hat die Lehrerin aus Ludwigshafen ihren Lebenspartner Jürgen (55) aus Speyer über ein Dating-Portal kennengelernt. "Der sieht mal interessant aus!", habe sie sofort gedacht, als sie sein Foto sah. Bis sie sich persönlich trafen, vergingen allerdings mehrere Wochen, in denen sich die beiden intensiv per Email austauschten. Dann trafen sie sich und die Chemie stimmte.

Eva und Jürgen - Liebespaar aus Ludwigshafen und Speyer privat

"Wir mögen und lieben uns einfach. Und wir können uns sehr gut unterhalten", sagt die Mutter zweier Töchter. Die Beziehung sei harmonisch, es gebe kaum Streit. Und trotzdem: Zusammenziehen ist für das Paar kein Thema. Genau das sei wahrscheinlich ihr Liebesgeheimnis: "Dass wir den Alltag nicht teilen", sagt Eva. "Ich glaube, das ist der Killer in vielen Beziehungen!". Stattdessen sieht sich das Paar unter der Woche so gut wie nie. Jeder sei mit den Kindern, der Arbeit und vielleicht noch Hobbies ausgelastet. Natürlich hätten beide trotzdem täglich Kontakt: "Wir telefonieren zwar ganz wenig, schicken uns aber jeden Tag Sprachnachrichten über WhatsApp, und erzählen uns, was am Tag so los war."

Zwei Mal im Monat ein Liebeswochenende

Und alle zwei Wochen gibt’s ein reines Liebeswochenende nur zu zweit: "Das ist wie ein intensiver Kurzurlaub", sagt sie. Und es erhalte den Zauber. "Wer bringt den Müll raus und wer wäscht die Wäsche? Fragen wie diese spielten in ihrer Beziehung einfach keine Rolle. Dafür gibt’s Treffen mit allen Kindern und Ausflüge als Patchworkfamilie. "Wir sind eine glückliche Patchworkfamilie – aber eben ohne den anstrengenden Alltag!" Das Paar inspiriere sich außerdem: "Wir regen uns gegenseitig an. Jürgen fährt zum Beispiel total gern nach Frankfurt. Nach Frankfurt!? Damit konnte ich zu Beginn wenig anfangen, aber ich mag das inzwischen auch. Und er liest wiederum meine Tageszeitungen und isst auch gern mal vegetarisch. Jeder hat noch seine Interessen. Er fotografiert, ich nähe total gern – aber wir haben uns als Paar zusammen weiterentwickelt und sind toleranter als bei früheren Partnern." Zusammenziehen sei nicht ausgeschlossen, aber noch weit entfernt. "Vielleicht wenn die Kinder aus dem Haus sind oder wir in Rente!" Dass sie zusammenbleiben wollen, das ist für Eva und Jürgen jedenfalls klar.

Chiara und Sandro - Fast 1.000 Kilometer pendeln - für die Liebe

Es ist die erste große Liebe: Die 17-jährige Chiara aus Landau und der 18-jährige Sandro aus Rheine in Nordrhein-Westfahlen haben sich im Sommerurlaub auf Kreta kennengelernt - an ihrem Geburtstag.

Sandro sei ihr schon beim Essen im Hotel aufgefallen, erzählt Chiara. An ihrem 17. Geburtstag gab es dann ein erstes Kennenlernen: "Da haben wir mit anderen Jugendlichen Karten gespielt und abends waren wir alle dann in der Bar."

Am Strand zum ersten Mal geküsst

Am nächsten Tag habe Sandro sie dann am Hotel-Pool angesprochen und sich mit ihr zum Minigolf verabredet. Danach ging es dann zu zweit an den Strand. "Da haben wir uns in der Abenddämmerung zum ersten Mal geküsst. Es war fast zu romantisch."

Die Wochenenden sind immer viel zu kurz

Aus der Urlaubsliebe ist mehr geworden: Inzwischen sind Chiara und Sandro ein halbes Jahr zusammen. Damit sie zumindest jedes zweite Wochenende gemeinsam miteinander verbringen können, pendeln sie abwechselnd mit dem Zug jeweils zum anderen nach Rheine oder Landau. Fast sechs Stunden dauert die einfache Fahrt, "wenn der Zug pünktlich kommt und man den Anschluss nicht verpasst."

Fernbeziehung "Man freut sich immer sehr darauf, den anderen zu sehen, jedes Zusammensein ist etwas Besonderes und wir versuchen die kurze Zeit, so gut wie möglich zu nutzen", sagt Sandro. "Aber wenn man halt mal einen schlechten Tag hat, ist es traurig, dass man für den anderen nicht da sein kann". Das bedauert auch seine Freundin: "Schwierig ist auch, dass ich schöne Momente nicht immer mit Sandro teilen kann. Mir fehlt einfach, dass er da ist". Die beiden planen gerade ihren ersten Urlaub zu zweit. Ihr großer Wunsch für die Zukunft: Wenn Abi und Ausbildung abgeschlossen sind, "auf jeden Fall näher zusammenziehen."

Christel und Manfred Gräf aus Bobenheim-Roxheim: 43 Jahre Liebe

"Was für ein schräger Vogel!" - das hat Christel Gräf (62) nach eigenen Worten gedacht, als sie ihren Mann zum ersten Mal getroffen hat.

Manfred und Christel Gräf Privat

Mit ihm ist sie seit mittlerweile 43 Jahren verheiratet. Sie war damals 19, er sieben Jahre älter. Beide waren in katholischen Jugendgruppen unterwegs, er in Bobenheim-Roxheim, sie in Frankenthal. Bei ihrer ersten Begegnung hat er versucht, sie zu überreden, an einer Rallye seiner Gruppe teilzunehmen. "Die Überredungskünste hat er noch heute!", sagt die Pfälzerin. Die wichtigen Dinge haben sie aber immer gemeinsam entschieden: Als er Kommunalpolitiker wurde und sich zur Wahl des Bürgermeisters von Bobenheim-Roxheim aufstellen ließ zum Beispiel.

Das Hochzeitsfoto der Gräfs Privat

Sie war es, die dafür zurückgesteckt hat und ihren Job als Erzieherin aufgab, um sich um die Kinder zu kümmern. "Er hat immer gesagt: Wir sind Bürgermeister!" Nun sind die Kinder aus dem Haus, er hat sich aus der Kommunalpolitik zurückgezogen und die Abende gehören wieder ihnen beiden. Das Geheimnis einer so langen Ehe? Manfred Gräfs Motto: "Wichtig ist, sich nicht immer nur verliebt in die Augen schauen, sondern gemeinsam in die gleiche Richtung zu blicken!" Seine Frau fügt hinzu: "... und es ist wichtig, sich auch Freiheiten zu lassen und einander nicht einzuengen!"

Judith und Jens-Ove Heckel aus Landau: "Zu mir oder zu dir? In den Zoo!"

Der Landauer Zoodirektor Jens-Ove Heckel setzte bei seiner heutigen Ehefrau auf die amouröse Sprengkraft eines Zoobesuchs, um ihr Herz zu gewinnen: "Meine Frau Judith habe ich damals im Zoo Hannover erobert", erzählt Heckel.

Jens-Ove und Judith Heckel, der Landauer Zoddirektor und seine Frau, eine Tierärztin Privat

Gehen wir zu mir oder zu Dir? Nein: In den Zoo!

Zum ersten Mal geküsst habe er sie vor dem Gehege des afrikanischen Schwarzbüffels. "Ich schreibe es auch dieser imposanten Erscheinung zu, dass sie dann weich geworden ist". 1990 war das, inzwischen sind die beiden seit mehr als 20 Jahren glücklich miteinander verheiratet. Sein Tipp: "Jeder, der eine Frau im Sturm erobern möchte, sollte versuchen, sie in den Zoo zu zerren!" Allerdings sollte man dazu sagen: Die Frau vom Zoodirektort ist Tierärztin!

Clownfisch-Paar aus Speyer: Liebesglück in der Koralle

Im Sea Life Speyer gibts ein Clownfischpaar, das seit fünf Jahren schon Seite an Seite schwimmt! "Man könnte sagen, es war Liebe auf den ersten Blick", erzählt Florence Neu vom Sealife-Aquarium. Die beiden bunten Fische haben sich nach Angaben der Aquaristin früh von ihrem Schwarm getrennt und sich in einer Koralle ein Liebesnest eingerichtet, "das sie sich bis heute teilen und vor anderen Bewohnern verteidigen". Das Paar hat auch viele kleine Clownsfische als Nachwuchs bekommen.