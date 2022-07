per Mail teilen

Naturschützer Uwe Emnet von der BUND Kreisgruppe Südpfalz befürwortet das Pilotprojekt der SGD Süd mit digitalen Wasserzählern an acht Brunnen in der Südpfalz: "Die digitale Technik ermöglicht eine unabhängige Kontrolle und ist nicht manipulierbar", so Emnet.

Nur acht Brunnen mit Messgeräten auszustatten, reiche aber nicht. Er fordert, die Landwirte in der Südpfalz dazu zu verpflichten, digitale Wasserzähler flächendeckend zu installieren.