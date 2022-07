US-Army-Feuerwehr löscht Motorrad auf B9

per Mail teilen

Wie die Polizei mitteilt, geriet am Dienstagmorgen das Motorrad eines Frankenthalers bei der Fahrt auf der B9 bei Speyer in Brand. Der Mann konnte es noch in Ausfahrt Otterstadt/Rinkenbergerhof abstellen und blieb unverletzt. Die alarmierte örtliche Feuerwehr hatte dann allerdings keine Arbeit mehr, weil der Fahrer eines zufällig vorbeikommenden Feuerwehrautos der US-Streitkräfte angehalten und den Brand kurzerhand bereits gelöscht hatte. Brandursache war nach Polizeiangaben ein technischer Defekt. Die betreffende Ausfahrt war mehrere Stunden gesperrt gewesen. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.