BGH bestätigt Urteil wegen sexuellen Missbrauchs

Das Urteil gegen einen ehemaligen Kita-Mitarbeiter in Kandel (Kreis Germersheim) wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern ist rechtskräftig. Das stellte der Bundesgerichtshof jetzt fest. Damit bestätigt der BGH die Entscheidung des Landgerichts Landau, das den Südpfälzer zu vier Jahren Haft verurteilt hatte. Außerdem wurde er mit einem fünfjährigen Berufsverbot belegt. Das Landauer Gericht sah es als erwiesen an, dass die damalige Kita-Aushilfskraft in den Jahren 2017 bis 2019 vier Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren mehrfach unsittlich berührt hat. Sein Verteidiger hatte Revision gegen das Landauer Urteil eingelegt.