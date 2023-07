Ein in Landau als “Plakatekleber“ stadtbekannter Mann ist vom Amtsgericht heute zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt worden. Er hatte die Taten gestanden.

Das Gericht verurteilte den 60-Jährigen zu einer Haftstrafe, weil er in insgesamt 30 Fällen - unter anderem am Hauptbahnhof in Landau - unerlaubt eine Vielzahl von Plakaten angebracht hatte - auf Mülleimern, Hinweisschildern und Wänden. Dafür wurde er größtenteils wegen gemeinschädlicher, also besonders gefährlicher Sachbeschädigung, verurteilt - etwa wegen des Überklebens von Verkehrsschildern. Auf seinen Plakaten hetzte er unter anderem gegen die Behörden und die Sozialpolitik. Beim Prozess war der Landauer geständig, zeigte jedoch keine Reue. Nach Einschätzung eines Sachverständigen leidet der 60-Jährige an einer chronisch wahnhaften Störung. Diese seelische Erkrankung mache ihn, so die Richterin, zwar eingeschränkt schuldfähig, aber nicht schuldunfähig.