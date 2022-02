Amtsgericht verurteilt Mann nach Verwüstung durch geklauten Bus

Der junge Mann, der im Oktober 2020 mit einem gestohlenen Linienbus in Haßloch eine Spur der Verwüstung hinterlassen hat, ist vom Amtsgericht Speyer verurteilt worden. Der heute 22-Jährige aus Speyer räumte im Prozess laut Gericht alle Vorwürfe ein. Zusammen mit einem damals 16-Jährigen hätten der gestern Verurteilte in dem frei zugänglichen Busdepot in Haßloch an mehreren Bussen Scheiben eingeschlagen, so ein Gerichtssprecher. In mehreren Bussen hätten sie Fahrzeugschlüssel gefunden und seien damit auf dem Gelände herumgefahren und es kam zu Zusammenstößen. Später habe der Verurteilte auf öffentlicher Straße mehrere geparkte Fahrzeuge, eine Grundstückseinfahrt und ein Hoftor gerammt. Insgesamt entstand ein Schaden von 185.000 Euro, so das Gericht. Der drogenabhängige Mann erhielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten. Auch muss er 100 Sozialstunden ableisten.