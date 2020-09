Das Landgericht Landau hat in einem Mordprozess einen Mann, der seine Lebensgefährtin bei einer Autofahrt erschossen hat, zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter urteilten: Er hatte die Tat genau geplant.

Nach Aussage des Vorsitzenden Richters sprechen alle Indizien dafür, dass die Tat nicht - wie der Mann behauptet hatte - im Affekt geschah, sondern dass der Mord genau geplant war. So habe der Mann die Pistole vor der Tat ganz bewusst eingesteckt. Er sei überzeugt gewesen, seine Lebensgefährtin wolle sich von ihm trennen und habe sich deshalb in seiner Ehre gekränkt gefühlt.

Der Mann aus dem Kosovo war abgeschoben worden und hatte sich mehrfach illegal in Deutschland aufgehalten. Die Frau habe ihm wohl deutlich gemacht, dass es keine gemeinsame Zukunft gebe. Ihr und den gemeinsamen Kindern habe ebenfalls die Abschiebung in den Kosovo gedroht, weil der Kosovare sich immer wieder illegal in ihrer Wohnung in Landau aufhielt. Der Mann sei außerdem extrem eifersüchtig gewesen.

Mit vier Schüssen getötet

Tatort im vergangenen Februar war Minfeld im Landkreis Germersheim. Der Verurteilte war damals einer Polizeistreife durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Als die Beamten ihn kontrollierten, entdeckten sie auf dem Beifahrersitz die leblose Frau. Die Mutter von zwei Kindern war mit insgesamt vier Schüssen in Kopf, Hals und Oberkörper getötet worden. Nach Polizeiangaben hatte der Mann noch die Schusswaffe in der Hand gehalten.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann vorgeworfen, seine Lebensgefährtin heimtückisch aus Eifersucht und gekränkter Ehre erschossen zu haben. Sie habe sich von ihm trennen und die gemeinsamen Kinder mitnehmen wollen. Die Staatsanwaltschaft hatte die jetzt verhängte lebenslange Haftstrafe gefordert.

Der Angeklagte mit seinem Verteidiger am Landauer Landgericht SWR Foto: Birgit Baltes

Der Verteidiger hatte plädiert, dass der Mann seine Lebensgefährtin im Affekt erschossen hat und hatte auf sieben Jahre Haft wegen Totschlags plädiert. Außerdem sei der Angeklagte wegen einer Persönlichkeitsstörung vermindert schuldfähig. Dieser Argumentation folgten die Richter nicht.

Motiv: Eifersucht und Blutrache

Im Laufe des Prozesses waren die Eifersucht und der Kontrollzwang des Mannes immer wieder Thema. Zwei Zeugen sagten aus, der Angeklagte habe sie wiederholt gefragt, ob sie seine Frau mit anderen Männern gesehen hätten. Zwei Kollegen der Getöteten, die in einem Landauer Seniorenheim gearbeitet hatte, berichteten, der Mann habe wiederholt bereits Stunden vor Dienstschluss vor dem Seniorenheim auf sie gewartet.

Nach Angaben eines Polizisten hatte der Mann ihm wenige Stunden nach der Tat erklärt, seine Frau habe ihn mehrfach betrogen. Um die Ehre seiner Kinder wiederherzustellen habe er sie nach dem Recht der Blutrache töten müssen.