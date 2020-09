Ein in Landau stadtbekannter Zechpreller muss dauerhaft in eine psychiatrische Klinik. Das hat das Landgericht Landau entschieden. Nach Ansicht der Richter muss die Allgemeinheit vor dem Mann geschützt werden. Es sei davon auszugehen, dass er immer wieder straffällig wird und seine Opfer dann seelisch und körperlich verletze. Der Zechpreller hatte wiederholt Waren gestohlen, die er zuvor mit einer Bankkarte bezahlen wollte, die ungedeckt war. Mehrere Verkäuferinnen, die sich ihm in den Weg stellten, verletzte der Mann. Mehr als 200 Strafverfahren gegen ihn waren in den vergangenen Jahren wegen Schuldunfähigkeit eingestellt worden.