Die Staatsanwaltschaft Frankenthal muss einen Journalisten in die Ermittlungsakte über den Mord an der Familie eines Cousins von Albert Einstein sehen lassen. So lautet das Urteil des Verwaltungsgerichts in Neustadt.

Wie das Verwaltungsgericht (VG) mitteilte, gehen die Ermittlungen auf die Zeit des Zweiten Weltkrieges zurück und richteten sich gegen einen ehemaligen Oberkommandanten und Soldaten einer bestimmten Wehrmachtseinheit in der Pfalz.

Morde an Robert Einsteins Frau und Töchtern 1944 untersucht

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hatte die Umstände zu den Morden an der Ehefrau und den beiden Töchtern von Robert Einstein am 3. August 1944 in Italien in der Nähe von Florenz untersucht. Anlass waren nach Aussage des Leitenden Oberstaatsanwaltes Hubert Ströber Recherchen eines Historikers. Seine Spur hatte zu dem ehemaligen Oberkommandanten geführt, der damals in der Pfalz lebte.

Staatsanwaltschaft Frankenthal: Es fehlten Zeugen und Beweise

Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen aber Anfang 2014 nach sieben Jahren ein. Der Grund: Der Tatverdacht konnte nicht erhärtet werden. Ströber, damals Leiter des Verfahrens, sagte dazu: "Ich brauchte Zeugen" und die Suche nach ihnen sei "wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen" gewesen. Für die Ermittlungen hätte die Behörde auch Mitarbeiter nach Florenz geschickt, um Soldaten aufzuspüren, die als Zeugen der Morde auftreten könnten.

Fast zehn Jahre später forderte der britische Journalist und Schriftsteller Thomas Harding Einsicht in die Ermittlungsakten und legte dafür auch einen gültigen Presseausweis vor. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal erklärte daraufhin, dass für die Presse kein Anspruch auf Einblick in die Akten bestehe.

Ermittlungen umfassen mehr als 30 Akten und Bände

Laut VG Neustadt begründete das die Behörde damit, dass die Akten eine Unmenge an persönlichen Daten enthalte. Tatsächlich füllen die Ermittlungsunterlagen 20 Aktenordner und mehr als zehn zusätzliche Papierbände. Der Aufwand, diese unleserlich zu machen, sei nicht vertretbar. Dagegen zog Harding vor das Verwaltungsgericht Neustadt.

Landesmediengesetz verpflichtet Behörden zur Presseauskunft

Nun urteilte dieses Gericht, dass die Staatsanwaltschaft dazu verpflichtet sei, Thomas Harding Einsicht in die Ermittlungsakten zu gewähren. Das ergebe sich aus dem Landesmediengesetz. Demnach besteht für alle Behörden in Rheinland-Pfalz der Presse gegenüber eine Auskunftspflicht.

Öffentliches Interesse an Verbrechen der NS-Zeit herausragend

Die Art und Weise, wie Auskunft erteilt wird, liegt laut Gericht zwar im Ermessen der jeweiligen Behörde. In der Regel genüge es, wenn die Behörde konkrete Fragen der Pressevertreter beantworte. Hier handele es sich aber um einen Ausnahmefall. Denn es gehe um die strafrechtliche Aufarbeitung von Verbrechen aus der NS-Zeit. Durch die historische Dimension des Falls bestehe für die Öffentlichkeit ein herausragendes öffentliches Interesse, so die Richter. Deshab müsse die Staatsanwaltschaft dem Kläger in diesem Fall Einsicht in die Akten erlauben, zumal der Fall und die Ereignisse damals sehr komplex seien. Auch international bestehe ein "sehr hohes gesamtgesellschaftliches Interesse" daran, die Vorgehensweise der Justizbehörden transparent zu machen, wenn der Journalist versuche, die Wehrmachtsverbrechen am konkreten Beispiel aufzuarbeiten.

Staatsanwaltschaft Frankenthal: Bisher einmaliger Fall

Die Veröffentlichung etwa der Daten noch lebender oder bereits verstorbener Soldaten stehe der Akteneinsicht nicht entgegen, so das Urteil. zumal die Ermittlungen ja eingestellt worden seien. Es sei auch nicht zu befürchten, dass die Verwandten der in den Akten erwähnten Soldaten "von der Weltpresse in Sippenhaft" genommen würden, so das Verwaltungsgericht. Denn die Daten von Zeugen seien ohnehin unkenntlich zu machen. Und die Gefahr, dass deren Familienangehörige oder andere Bezugspersonen bekannt würden, sei äußerst gering

Laut dem Leitenden Oberstaatsanwalt in Frankenthal ist es bisher noch nie vorgekommen, dass ein Gerichtsurteil einem Pressevertreter die Einsicht in Ermittlungsakten erlaubt. Allerdings habe das Neustadter Gericht ja betont, dass es sich hier um einen absoluten Ausnahmefall handle. Hinzu komme, dass man sich mit dem Kläger vorerst geeinigt habe, ihm nur Kopien von neun Ermittlungsbänden auszuhändigen.

Ströber: Staatsanwaltschaft prüft Rechtsmittel

Es gehe um eine grundsätzliche Frage, so der Frankenthaler Behördenleiter Ströber. Er sehe nach wie vor eine Gefahr: Nämlich dass, wenn Pressevertreter Akteneinsicht erhalten, Persönlichkeitsrechte und private Interessen verletzt werden könnten. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung prüfe die Staatsanwaltschaft, ob sie Berufung gegen das Neustadter Urteil vor dem Oberverwaltungsgericht Koblenz einlegt.