Ein 23-jähriger Mann aus Frankenthal ist zu zwölfeinhalb Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Er hatte einen 18-Jährigen mit Hammer und Messer angegriffen und getötet.

Die Richter verurteilten den Mann am Montag wegen gefährtlicher Körperverletzung und Totschlag. Sie sahen es als erwiesen an, dass der 23-Jährige im November vergangenen Jahres einen 18-Jährigen aus Ludwigshafen so schwer verletzt hatte, dass er an den Folgen starb. Er habe sein Opfer in seine Wohnung gelockt, ihm zuerst mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen und anschließend mit zwei Messerstichen so schwer verletzt, dass der junge Mann nach seiner Flucht auf der Straße starb. Motiv sei Rache gewesen, weil das Opfer die Beziehung zum Angeklagten nicht fortsetzen wollte.

Verurteilter am letzten Verhandlungstag SWR

Der 23-Jährige hatte in den vergangenen sieben Jahren schon zwei Mal Haftstrafen wegen Gewalttaten gegen junge Männer verbüßt und sei immer schneller rückfällig geworden. Der junge Mann aus Frankenthal sei sehr gefährlich, so der vorsitzende Richter, das Gericht sei in der Pflicht die Allgemeinheit zu schützen

Staatsanwaltschaft forderte 13 - Verteidigung sieben Jahre Haft

Die Staatsanwaltschaft hatte 13 Jahre Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung gefordert. Der Anwalt des Angeklagten plädierte auf sieben Jahre Haft wegen Körperverletzung sowie Körperverletzung mit Todesfolge. Der Angeklagte soll das Opfer in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) kennengelernt haben.

Psychiatrisches Gutachten: Angeklagter ein "gefährlicher Psychopath"

Laut einem psychiatrischen Gutachten ist der 23-Jährige nicht therapierbar. Der Gutachter meinte, er sei ein "gefährlicher Psychopath". Deswegen müsse er dauerhaft in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht werden. Die Verteidigung hatte erfolglos versucht, das Gutachten anzufechten. Es seien Aussagen von einer Psychologin verwendet worden, die nicht von der Schweigepflicht entbunden war.