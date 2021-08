per Mail teilen

Die Richter am Landgericht Frankenthal haben vier Männer aus der Vorder- und Südpfalz wegen Drogenbesitzes und Handels mit Drogen in Lambrecht, Haßloch und Edenkoben zu Gefängnisstrafen zwischen drei und fünf Jahren verurteilt. Die Angeklagten hatten nach Angaben eines Gerichtssprechers gestanden, mit den Drogen Geld verdient zu haben. Den Vorwurf, dass sie als Bande organisiert zusammengearbeitet haben, sahen die Richter nicht als erwiesen an.