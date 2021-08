per Mail teilen

Am Landgericht Frankenthal wird am Dienstag das Urteil gegen vier mutmaßliche Drogenhändler aus Lambrecht und Edenkoben erwartet. Nach Angaben eines Gerichtssprechers sollen drei der Männer aus Lambrecht als Bande gehandelt haben. Mehrere der Männer gaben vor Gericht zu, die Drogen verkauft zu haben, um damit an Geld für den eigenen Drogenkonsum zu kommen. Die Polizei hatte die Männer bereits seit längerer Zeit beobachtet. Dabei sei nach Angaben des Gerichtssprechers der Verdacht aufgekommen, dass sie gemeinsame Sache machen. Der vierte Angeklagte aus Edenkoben soll Kurierfahrten übernommen haben. Die Staatsanwaltschaft hat für die Angeklagten Freiheitsstrafen zwischen drei und sieben Jahren gefordert. Die Verteidigung hingegen plädierte auf ein Strafmaß zwischen Bewährungsstrafe und bis zu vier Jahren Haft.